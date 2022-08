Le cicliste afghane dall' Aquila | ' Donateci delle bici per tornare a correre'

(Di martedì 16 agosto 2022) Il Comitato regionale della Federciclismo sarà il punto di riferimento per la raccolta del materiale: per informazioni, telefono 085/4210458 e abruzzo@federciclismo.it. L'obiettivo è di far ...

All'Aquila sono state accolti 40 ciclisti e, sbarcati a Fiumicino il 27 luglio con il primo volo del corridoio umanitario con l'Afghanistan: sull'aereo, partito da Islamabad (...Studenti, giornalisti, attivisti: categorie tra le più a rischio nell'Afghanistan talebano. Ma anche un gruppo di, doppiamente perseguitate perché donne e perché sportive. Poco meno di un anno fa un'operazione di salvataggio promossa dall'Unione Ciclistica Internazionale con la regia di Sylvan Adams " il ... In Italia le cicliste in fuga dai talebani. Nascerà una nuova squadra Dall'Abruzzo parte la richiesta per trovare il materiale tecnico, compresi scarpe e caschi. Gli afghani (uomini e donne) sono 40 e vivono nelle palazzine del dopo-terremoto. Le misure delle bici sono ...