La Salernitana piazza il colpo | in arrivo l’attaccante del Villarreal!

Leggi su rompipallone

(Di martedì 16 agosto 2022) Lacontro la Roma nonostante il risultato che non ha sorriso ai campani ha comunque fornito una buona prestazione, sapendo, seppur soffrendo, subire i capitolini rimanendo in partita fino al gol di Bryan Cristante. Le prerogative per fare meglio dello scorso anno ci sono tutte, a maggior ragione per un mercato che sin qui ha portato ottimi elementi per Davide Nicola, mettendolo nelle condizioni di fare bene ed ottenere una salvezza piuttosto tranquilla. Dopo aver chiuso negli ultimi giorni per Antonio Candreva e Giulio Maggiore, con il primo che ha già debuttato contro i giallorossi, mentre l’ormai ex spezzino che aspetta di poter indossare per la prima volta la difesa granata, il mercato salernitano non finisce qui. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio: “La società campana ha raggiunto l’accordo con il Villarreal e con gli agenti di Boulaye Dia. ...