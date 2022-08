Joseph Quinn: la star di Stranger Things in vacanza in Italia (Di martedì 16 agosto 2022) Non solo Madonna, che ha scelto la Sicilia per festeggiare i suoi 64 anni. Anche la star di Stranger Things, il giovane attore Joseph Quinn, è stato in Italia e nei giorni scorsi è stato avvistato dai fan a Bari, in Puglia, in compagnia delle due sorelle. Joseph Quinn a Bari Joseph Quinn, l’amatissimo interprete del personaggio di Eddie Munson nella quarta stagione di Stranger Things, serie tv di successo di Netflix, prima di Ferragosto è stato avvisato a Bari. Prima in una pasticceria, poi in un ristorante e in un pub. Sempre in compagnia delle due sorelle per una vacanza tutta Italiana. Tra l’incredulità e lo stupore dei fan, quelli fortunati che ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 16 agosto 2022) Non solo Madonna, che ha scelto la Sicilia per festeggiare i suoi 64 anni. Anche ladi, il giovane attore, è stato ine nei giorni scorsi è stato avvistato dai fan a Bari, in Puglia, in compagnia delle due sorelle.a Bari, l’amatissimo interprete del personaggio di Eddie Munson nella quarta stagione di, serie tv di successo di Netflix, prima di Ferragosto è stato avvisato a Bari. Prima in una pasticceria, poi in un ristorante e in un pub. Sempre in compagnia delle due sorelle per unatuttana. Tra l’incredulità e lo stupore dei fan, quelli fortunati che ...

