Jacobs vince l' oro nei 100 metri a Monaco | l' impresa agli Europei di atletica

Eurosport_IT : JACOBS È TORNATO! OROOOOOOOOOOOOOOOOOO PER LUI ?????? Marcell vince la gara con il tempo di 9' 95 e si laurea nuovo ca… - angelomangiante : +++ #Jacobs vince la finale nei 100 metri con il tempo di 9.95 all’Europeo di atletica di #Munich2022 +++ Grandis… - SkyTG24 : Europei atletica, Marcell Jacobs vince l’oro nei 100 metri. FOTO - AntoninoLoRe : Marcell #Jacobs ha vinto con il tempo di 9'95 la finale degli Europei di atletica a Monaco di Baviera. Il velocista… - Canolipo : RT @Eurosport_IT: JACOBS È TORNATO! OROOOOOOOOOOOOOOOOOO PER LUI ?????? Marcell vince la gara con il tempo di 9' 95 e si laurea nuovo campione… -

Marcellha vinto con il tempo di 9\''95 la finale degli Europei di atletica a Monaco di Baviera. Il velocista diventa il quarto uomo della ...Lo ha detto ai microfoni di Raisport Marcelldopo la vittoria. ' Non sono soddisfattissimo della gara - aggiunge - in semifinale ho corso meglio, in finale c'era un po' di tensione ma sono ...Va bene così, l’importante era arrivare davanti a tutti”. Queste le parole di Marcell Jacobs dopo il successo nei 100 metri ai campionati europei di Monaco di Baviera. Il 27enne delle Fiamme Oro ha ...Marcell Jacobs ritorna e lo fa in grande vincendo il campionato europeo di atletica a Monaco di Baviera - Il campione torna a vincere ...