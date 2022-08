Francesco Oppini, il figlio di Alba Parietti si sfoga: “La gente sta impazzendo, viene presa per il cu*o”. Ecco cosa è accaduto in aereo (Di martedì 16 agosto 2022) “Siamo un aereo di gente inca**atissima“. Inizia così lo sfogo di ieri 15 agosto da parte di Francesco Oppini, figlio di Franco Oppini e Alba Parietti. Il 40enne, piuttosto arrabbiato, via Instagram story ha spiegato: “Il volo doveva partire alle 13:35, è arrivato in ritardo a Bergamo. Si sono inventati, dopo un’ora che siamo in aereo con l’aria condizionata spenta, che per colpa di qualcuno è saltato lo slot e siamo dovuti tornare in aeroporto a fare benzina”. Poi l’ex gieffino, inquadrando la pista, ha continuato: “Nessuno sta facendo rifornimento quindi è un’altra presa per il cu*o. Qui c’è gente che impazzisce, c’è un caldo pazzesco. Questa è Ryanair”. E ancora ha detto: “Il succo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 16 agosto 2022) “Siamo undiinca**atissima“. Inizia così lo sfogo di ieri 15 agosto da parte didi Franco. Il 40enne, piuttosto arrabbiato, via Instagram story ha spiegato: “Il volo doveva partire alle 13:35, è arrivato in ritardo a Bergamo. Si sono inventati, dopo un’ora che siamo incon l’aria condizionata spenta, che per colpa di qualcuno è saltato lo slot e siamo dovuti tornare in aeroporto a fare benzina”. Poi l’ex gieffino, inquadrando la pista, ha continuato: “Nessuno sta facendo rifornimento quindi è un’altraper il. Qui c’èche impazzisce, c’è un caldo pazzesco. Questa è Ryanair”. E ancora ha detto: “Il succo ...

