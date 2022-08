Europei di Nuoto | riprogrammate le gare di fondo a Ostia

(Di martedì 16 agosto 2022) Roma – Nella sua riunione il Bureau LEN ha approvato la proposta del Comitato tecnico LEN per ilin acque libere di riprogrammare lediin acque libere che si terranno ain occasione dei Campionatidelle discipline acquatiche Roma 2022. Sulla base delle previsioni meteorologiche relative alla giornata del 18 agosto, con venti forti e onde alte, il LEN TOWSC ha proposto le seguenti modifiche al programma: 18 agosto – Nessuna gara 19 agosto – 10 km maschili e femminili, in contemporanea, dalle ore 9.00. 20 agosto – 5 km maschili e femminili, in contemporanea, dalle ore 9.00. 21 agosto – 25 km maschili e femminili, in contemporanea, dalle 7.00, seguiti dalla staffetta a squadre di 6 km. (l’orario di partenza esatto è ancora da definire) Il programma delle competizioni è ...

Eurosport_IT : ANCORA SUL PODIOOOOOO! ???? L'Italia chiude gli Europei di nuoto artistico con l'argento nel Team Free: 12ª medagli… - Eurosport_IT : ????? Giorgio Minisini agli Europei di Roma: ?? Solo Tecnico ?? Duo Libero misto (con Ruggiero) ?? Solo Libero Sincro… - elenabonetti : Un ultimo podio straordinario ???????????? agli europei #LENRoma2022, le nostre atlete del nuoto artistico e le atlete uc… - zazoomblog : Nuoto: Europei Razzetti bronzo nei 200 farfalla - #Nuoto: #Europei #Razzetti #bronzo - ledicoladelsud : Cozzoli esalta gli Europei di nuoto a Roma “Foro Italico luogo magico” -

Medaglie d'oro dell'Italia (16) vedi anche, ori per duo misto tecnico, tuffi team event, Quadarella 1) ALBERTO RAZZETTI - 400 misti (11 agosto) 2) SIMONA QUADARELLA - 800 stile libero (...Non lontano dal podio anche lo svizzero Noe Ponti, che ferma il cronometro sull'1.55.26 valido per la quinta piazza. Dietro di lui l'ucraino Denys Kesil, a pari merito con l'estone Kregor Zirk (1.55. Nicolò Martinenghi ha vinto la medaglia d'oro degli Europei nei 50 rana. Vittoria di forza per l'azzurro, secondo posto per Simone Cerasuolo. Una doppietta per l'Italia che continua a collezionare ...