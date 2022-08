sportli26181512 : Barella brucia le tappe, 200 partite a 25 anni: cosa c'è dietro i numeri di Nicolò: Barella brucia le tappe, 200 pa… - Yuro_23 : RT @Gazzetta_it: #Inter, Barella brucia le tappe, 200 partite a 25 anni: cosa c'è dietro i numeri di Nicolò - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #Inter, Barella brucia le tappe, 200 partite a 25 anni: cosa c'è dietro i numeri di Nicolò - Gazzetta_it : #Inter, Barella brucia le tappe, 200 partite a 25 anni: cosa c'è dietro i numeri di Nicolò -

La Gazzetta dello Sport

Contro il Lecce, sabato sera al Via del Mare,ha tagliato il traguardo delle 200 presenze in Serie A. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. ...E per Lautaro quel ricordoancora sotto pelle: "Il dolore dell'anno scorso mi rimarrà a vita ... resiste soprattutto il feeling e la voglia di scherzare che rigira nell'aria: "e il suo ... Inter, Barella da record: 200 partite in Serie A a 25 anni - La Gazzetta dello Sport