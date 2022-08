Verona-Napoli, Dazn manda mail ad abbonati: “In caso di problemi usate questo link” (Di lunedì 15 agosto 2022) Continua la telenovela di Dazn. La piattaforma di streaming sta in questi istanti notificando delle mail agli abbonati dove si scusa per i disservizi e fornisce una nuovo link dove seguire la gara tra Verona e Napoli. Ecco il corpo della mail: “Ieri abbiamo riscontrato problemi tecnici legati all’accesso alla nostra App. Ci scusiamo per il disagio causato. Qualora riscontrassi problemi nell’accedere alla piattaforma hai la possibilità di utilizzare il link qui sotto per vedere Verona-Napoli. Il link sará attivo a partire dalle 18.00 https://lite.Dazn.com/watch/hellas-Verona-v-Napoli/769faa905773 Inserisci ... Leggi su sportface (Di lunedì 15 agosto 2022) Continua la telenovela di. La piattaforma di streaming sta in questi istanti notificando delleaglidove si scusa per i disservizi e fornisce una nuovodove seguire la gara tra. Ecco il corpo della: “Ieri abbiamo riscontratotecnici legati all’accesso alla nostra App. Ci scusiamo per il disagio causato. Qualora riscontrassinell’accedere alla piattaforma hai la possibilità di utilizzare ilqui sotto per vedere. Ilsará attivo a partire dalle 18.00 https://lite..com/watch/hellas--v-/769faa905773 Inserisci ...

