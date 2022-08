Un anno dopo la caduta di Kabul (Di lunedì 15 agosto 2022) In seguito all'accordo di Doha del 2020, le forze armate americane iniziarono a ritirarsi dall'Afghanistan, ponendo fine alla guerra iniziata 19 anni prima. Nell'estate 2021, i talebani attaccano Kabul provocando una disorganizzata fuga dell'alleanza atlantica dalla capitale. Il presidente Ashraf Ghani corre negli Emirati Arabi Uniti poco prima della definitiva capitolazione di Kabul: è la fine della Repubblica Islamica. L'ultimo drammatico atto avviene il 26 agosto 2021, quando l'ISIS-K uccide 183 persone in un attentato suicida nell'unica via d'uscita dal paese, l'aeroporto internazionale di Hamid Karzai, in piena ritirata di civili e militari. Dai primi attacchi nel nord del paese fino alla fuga verso l'Europa, passando per la guerra civile, l'onda migratoria, l'uccisione di giornalisti, il jihad, l'entrata a Herat e la tragica scommessa ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 15 agosto 2022) In seguito all'accordo di Doha del 2020, le forze armate americane iniziarono a ritirarsi dall'Afghanistan, ponendo fine alla guerra iniziata 19 anni prima. Nell'estate 2021, i talebani attaccanoprovocando una disorganizzata fuga dell'alleanza atlantica dalla capitale. Il presidente Ashraf Ghani corre negli Emirati Arabi Uniti poco prima della definitiva capitolazione di: è la fine della Repubblica Islamica. L'ultimo drammatico atto avviene il 26 agosto 2021, quando l'ISIS-K uccide 183 persone in un attentato suicida nell'unica via d'uscita dal paese, l'aeroporto internazionale di Hamid Karzai, in piena ritirata di civili e militari. Dai primi attacchi nel nord del paese fino alla fuga verso l'Europa, passando per la guerra civile, l'onda migratoria, l'uccisione di giornalisti, il jihad, l'entrata a Herat e la tragica scommessa ...

