Simeoni | «Invidio questa generazione di Instagram | avrei messo le foto delle attese delle gare»

(Di lunedì 15 agosto 2022) Sara, la campionessa olimpionica che esordi’ ai Giochi del 72? a Monaco, ha rilasciato una lunga intervista alle pagine de la Stampa, in cui ha parlato degli attuali atleti italiani, in particolare Tamberi e la sua molla del tormento «Se funziona… ognuno usa le motivazioni che gli servono». Un consiglio sulla situazione tesa col padre-allenatore «Fossi in loro cercherei di rivedere la situazione con più serenità: ti rendi conto adesso, dopo anni che tuo papà è difficile e testone e che tu gli somigli? » C’è comunque una grande differenza tra quandoggiava lei e oggi «Altro sport. Ora sono pieni di appuntamenti, di meeting, hanno i giusti ritorni, devono solo imparare a scegliere. Tutto non si può fare, prima si impara ad amministrarsi e più lunga è la carriera. A me non mi serviva sfamare i follower e cercare i like anche se, ...