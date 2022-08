Roma, Mourinho: “Soddisfatto della mia squadra, su Dybala e Zaniolo…” (Di lunedì 15 agosto 2022) Roma Mourinho- Giorno di riposo per i Giallorossi, concesso da Josè Mourinho dopo la vittoria contro la Salernitana. squadra Capitolina apparsa ancora sulle gambe, c’è ancora tanto lavoro da svolgere. L’allenatore della Roma, Josè Mourinho, è apparso molto contento in conferenza stampa dopo la vittoria di misura contro la Salernitana. Apparsi in ottima forma Zaniolo e Spinazzola, ancora un po’ sulle gambe Dybala( che ha colpito un palo) e Abraham. Ecco di seguito, le parole del mister dei Giallorossi: “Mi è piaciuto tutto, ovviamente mi piacerebbe di più essere tranquillo 3-0, 4-0, 5-0, ma mi è piaciuto anche vedere una squadra che non ha fatto i gol che doveva fare, ma ha avuto la maturità e ha saputo gestire il risultato. Di solito ... Leggi su seriea24 (Di lunedì 15 agosto 2022)- Giorno di riposo per i Giallorossi, concesso da Josèdopo la vittoria contro la Salernitana.Capitolina apparsa ancora sulle gambe, c’è ancora tanto lavoro da svolgere. L’allenatore, Josè, è apparso molto contento in conferenza stampa dopo la vittoria di misura contro la Salernitana. Apparsi in ottima forma Zaniolo e Spinazzola, ancora un po’ sulle gambe( che ha colpito un palo) e Abraham. Ecco di seguito, le parole del mister dei Giallorossi: “Mi è piaciuto tutto, ovviamente mi piacerebbe di più essere tranquillo 3-0, 4-0, 5-0, ma mi è piaciuto anche vedere unache non ha fatto i gol che doveva fare, ma ha avuto la maturità e ha saputo gestire il risultato. Di solito ...

OfficialASRoma : ?? Ecco la formazione scelta da José Mourinho per #SalernitanaRoma ?? ?? DAJE ROMA DAJE! ?? #ASRoma - AliprandiJacopo : Buona la prima per una #ASRoma che si muove bene, ha già una buona forma e ha tanta qualità. Sprazzi di gran feelin… - sportface2016 : +++#Roma, #Mourinho: 'Noi candidati per lo scudetto? Se ci sono 18 scudetti a disposizione sì. Solo #Sampdoria e… - serie_a24 : Roma, Mourinho: “Soddisfatto della mia squadra, su Dybala e Zaniolo…” - TuttoASRoma24 : Roma, Mourinho ai microfoni spenti di DAZN: problemi col segnale ???? #ASRoma #Mourinho #DajeRoma #SerieA -