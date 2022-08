"Non mi va di sorridere": la frase di ghiaccio di Simone Inzaghi, un caso all'Inter (Di lunedì 15 agosto 2022) Simone Inzaghi si sfoga e lo fa duramente subito dopo i 3 punti d'oro conquistati all'ultimo respiro a Lecce. L'Inter è ancora un cantiere aperto e non si escludono altri colpi di mercato prima della chiusura della sessione dedicata ai trasferimenti. Ma le parole del tecnico nerazzurro rilasciate a Sky Sport hanno sollevato un caso ad Appiano Gentile. Inzaghi infatti ha messo nel mirino il mercato e ha affermato: "Non mi va di sorridere pensando al mercato, perché tutti i club sono sui giornali per nomi in entrata e noi solo per le cessioni". Parole di fuoco che hanno acceso il dopo partita. Al punto che l'amministratore delegato, Beppe Marotta è Intervenuto per chiarire quali saranno le mosse dell'Inter in fase di mercato: "Le ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 15 agosto 2022)si sfoga e lo fa duramente subito dopo i 3 punti d'oro conquistati all'ultimo respiro a Lecce. L'è ancora un cantiere aperto e non si escludono altri colpi di mercato prima della chiusura della sessione dedicata ai trasferimenti. Ma le parole del tecnico nerazzurro rilasciate a Sky Sport hanno sollevato unad Appiano Gentile.infatti ha messo nel mirino il mercato e ha affermato: "Non mi va dipensando al mercato, perché tutti i club sono sui giornali per nomi in entrata e noi solo per le cessioni". Parole di fuoco che hanno acceso il dopo partita. Al punto che l'amministratore delegato, Beppe Marotta èvenuto per chiarire quali saranno le mosse dell'in fase di mercato: "Le ...

