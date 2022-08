LIVE Atletica, Europei 2022 in DIRETTA: Ponzio, Fabbri e Dosso volano in finale, inizia la maratona femminile! Tocca a Bruni e Molinarolo (Di lunedì 15 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE QUANDO CORRE MARCELL JACOBS? GLI ORARI PRECISI DEI 100 METRI MEDAGLIERE EUROPEAN CHAMPIONSHIPS MEDAGLIERE GENERALE Europei 2022 (ROMA + MONACO) IL MEDAGLIERE GENERALE DEGLI Europei DI NUOTO 11:10 Simon Ehammer vola a 7.89m nel lungo del decathlon,, svizzero nettamente in testa anche grazie al miglior crono nei 100m. 11:08 Dosso VINCE IN 10.38. Gara abbastanza tranquilla per l’azzurra, che era nettamente la più forte di questa batteria, passaggio del turno ottenuto! 11:06 Tocca alle batterie dei 100m femminili, c’è Zaynab Dosso nella prima! 11:05 Bruni resta in gara! Rachele supera 4.25m al terzo tentativo con un margine considerevole. Errore invece al primo tentativo a 4.40m per ... Leggi su oasport (Di lunedì 15 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAQUANDO CORRE MARCELL JACOBS? GLI ORARI PRECISI DEI 100 METRI MEDAGLIERE EUROPEAN CHAMPIONSHIPS MEDAGLIERE GENERALE(ROMA + MONACO) IL MEDAGLIERE GENERALE DEGLIDI NUOTO 11:10 Simon Ehammer vola a 7.89m nel lungo del decathlon,, svizzero nettamente in testa anche grazie al miglior crono nei 100m. 11:08VINCE IN 10.38. Gara abbastanza tranquilla per l’azzurra, che era nettamente la più forte di questa batteria, passaggio del turno ottenuto! 11:06alle batterie dei 100m femminili, c’è Zaynabnella prima! 11:05resta in gara! Rachele supera 4.25m al terzo tentativo con un margine considerevole. Errore invece al primo tentativo a 4.40m per ...

