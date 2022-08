La lettera di Enrico Brignano a suo padre: “Ci sei mancato, veglia su di noi” (Di lunedì 15 agosto 2022) Il giorno del matrimonio di Enrico Brignano e Flora Canto, tutto è andato come i due sposi avevano immaginato. E’ stata una giornata magica, indimenticabile. Ma c’era anche una assenza che pesava tanto, quella del padre di Enrico Brignano. L’attore era legatissimo a suo padre Antonio, scomparso nel 2011, e ieri, ha deciso di postare sui social una dolcissima lettera indirizzata proprio al padre, per raccontargli quello che è successo nel giorno delle nozze ma non solo. Gli scrive di come i suoi figli crescono, di quello che si augura per il futuro. E ovviamente non può che rimarcare quanto gli sia mancato. La dolce lettera di Enrico Brignano per il suo papà che non c’è più Con ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 15 agosto 2022) Il giorno del matrimonio die Flora Canto, tutto è andato come i due sposi avevano immaginato. E’ stata una giornata magica, indimenticabile. Ma c’era anche una assenza che pesava tanto, quella deldi. L’attore era legatissimo a suoAntonio, scomparso nel 2011, e ieri, ha deciso di postare sui social una dolcissimaindirizzata proprio al, per raccontargli quello che è successo nel giorno delle nozze ma non solo. Gli scrive di come i suoi figli crescono, di quello che si augura per il futuro. E ovviamente non può che rimarcare quanto gli sia. La dolcediper il suo papà che non c’è più Con ...

fanpage : La toccante lettera di Enrico Brignano dedicata al padre - RiccardoPazzag3 : LETTERA APERTA (anzi, mezzo biglietto da visita) AD ENRICO LETTA Egregio Dott. Letta Enrico, Il problema non è la p… - PietroLodi4 : @Yoda15271485 'Messaggi come se piovesse ai dirigenti PD. Il circolo Gramsci scrive una lettera aperta a Enrico Let… - fedeasr1312 : 'Il Fatto ha ottenuto la lettera, indirizzata all’allora ministro dell’Industria Enrico Letta. Non è mai stata divu… - lacittanews : Di redazione inviata da Sergio Audano – Spett. Redazione, oggi tocca anche a Enrico Letta aggiunger… -