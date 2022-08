Incontro a San Marino tra fiere medievali (Di lunedì 15 agosto 2022) di Monica De Santis Si è tenuto ieri il gemellaggio tra la “Fiera del Crocifisso Ritrovato” e la Fiera Medievale di?San?Marino. Nella piccola Repubblica, accompagnati dall’assessore al turismo e alle attività produttive Alessandro?Ferrara, sono giunti una rappresentanza della Bottega San Lazzaro guidata dalla direttrice artistica Chiara Natella, che tra le vie del centro storico ha potuto non solo osservare come viene svolta ed organizzata la Fiera a San Marino, ma anche dare una piccola dimostrazione di quello che viene fatto a fine aprile a Salerno. “Si tratta di un grande risultato – ha commentato l’assessore al Turismo Alessandro Ferrara – considerando che il brand Salerno viene esportato nel circuito internazionale della fieristica rinascimentale e delle rievocazioni storiche – attraverso una delle nostre compagnie più rinomate. Questa ... Leggi su cronachesalerno (Di lunedì 15 agosto 2022) di Monica De Santis Si è tenuto ieri il gemellaggio tra la “Fiera del Crocifisso Ritrovato” e la Fiera Medievale di?San?. Nella piccola Repubblica, accompagnati dall’assessore al turismo e alle attività produttive Alessandro?Ferrara, sono giunti una rappresentanza della Bottega San Lazzaro guidata dalla direttrice artistica Chiara Natella, che tra le vie del centro storico ha potuto non solo osservare come viene svolta ed organizzata la Fiera a San, ma anche dare una piccola dimostrazione di quello che viene fatto a fine aprile a Salerno. “Si tratta di un grande risultato – ha commentato l’assessore al Turismo Alessandro Ferrara – considerando che il brand Salerno viene esportato nel circuito internazionale della fieristica rinascimentale e delle rievocazioni storiche – attraverso una delle nostre compagnie più rinomate. Questa ...

