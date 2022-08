Fuga d’amore a Roma, ma la promessa sposa scappa con i soldi dall’aeroporto mentre lui è in bagno (Di lunedì 15 agosto 2022) Poteva essere una storia d’amore da film quella che ha visto per protagonisti un 40enne britannico e una donna conosciuta dall’uomo in un locale di Londra. Gli ingredienti c’erano tutti: il colpo di fulmine nel locale, poi la Fuga d’amore per un matrimonio lampo a Roma. Peccato che non tutto fosse come il 40enne se l’era immaginato: la promessa sposa, infatti, poco prima della partenza per la Capitale, è fuggita scomparendo nel nulla con soldi e bagagli. La storia è stata raccontata dal The Sun e riportata in Italia da Il Messaggero. Deruba il promesso sposo e scappa dall’aeroporto: cosa è successo Proprio lo sfortunatissimo 40enne britannico ha raccontato pezzo per pezzo gli elementi della sua assurda storia, partendo dall’incontro ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 15 agosto 2022) Poteva essere una storiada film quella che ha visto per protagonisti un 40enne britannico e una donna conosciuta dall’uomo in un locale di Londra. Gli ingredienti c’erano tutti: il colpo di fulmine nel locale, poi laper un matrimonio lampo a. Peccato che non tutto fosse come il 40enne se l’era immaginato: la, infatti, poco prima della partenza per la Capitale, è fuggita scomparendo nel nulla cone bagagli. La storia è stata raccontata dal The Sun e riportata in Italia da Il Messaggero. Deruba il promesso sposo e: cosa è successo Proprio lo sfortunatissimo 40enne britannico ha raccontato pezzo per pezzo gli elementi della sua assurda storia, partendo dall’incontro ...

Corriere : A Ravello, nella villa che ospitò la fuga d’amore di Greta Garbo (lontano dal caos dei turisti) - neXtquotidiano : Fuga d’amore? No, fuga con bottino Fuga d’amore a #Roma, ma la #promessasposa scappa con i soldi dall’aeroporto me… - we_ci65 : RT @Serena_Monza_IT: Organizzano una fuga d'amore a Roma per sposarsi, ma lei in aeroporto scappa con i soldi - trinchelino : RT @rep_roma: Organizzano la fuga d'amore a Roma, lei scappa dall'aeroporto con i soldi del promesso sposo - rep_roma : Organizzano la fuga d'amore a Roma, lei scappa dall'aeroporto con i soldi del promesso sposo -