Federica Panicucci | con la scollatura fino all’ombelico si vede tutto | I fan rimangono senza parole

Leggi su topicnews

(Di lunedì 15 agosto 2022) Peril tempo sembra essersi fermato. Nonostante i 55 anni la bella conduttrice conserva la sensualità e bellezza di un tempo. Il suo ultimo post ne è la conferma. La conduttrice(foto ansa)La nostra amata conduttrice, uno dei volti più noti di Mediaset, tiene molto ai suoi fan e con il suo profilo Instagram cerca di tenerli sempre aggiornati sulla sua vita. I suoi ultimi scatti la mostrano in versione super sensuale, confermando così la sua eterna bellezza. Dal Festivalbar a Mattino Cinque, classe 1967, è originaria di Livorno. Da sempre appassionata del mondo dello spettacolo,debutta in tv a soli venti anni nella celebre trasmissione Portobello per poi passare agli annunci di Rai3. ...