Dzeko, per l’Inter un jolly assai decisivo (Di lunedì 15 agosto 2022) Un jolly che potrebbe risultare decisivo in fase offensiva. Edin Dzeko pronto sempre a rompere gli indugi in casa Inter Dove il duo Lukaku-Lautaro non basta, c’è bisogno di Edin Dzeko. Come riportato stamane su La Gazzetta dello Sport, nelle gare dove il risultato sembra chiuso, la punta bosniaca potrebbe rompere gli indugi. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 15 agosto 2022) Unche potrebbe risultarein fase offensiva. Edinpronto sempre a rompere gli indugi in casa Inter Dove il duo Lukaku-Lautaro non basta, c’è bisogno di Edin. Come riportato stamane su La Gazzetta dello Sport, nelle gare dove il risultato sembra chiuso, la punta bosniaca potrebbe rompere gli indugi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

