Ciclismo su pista | MAGIA VERA! Rachele Barbieri si inventa un numero assurdo ed è campionessa d’Europa dell’omnium!

Eccezionale Rachele Barbieri. Un numero da cineteca nell'omnium femminile agli Europei di Ciclismo su pista in quel di Monaco di Baviera per l'azzurra che si è andata a prendere una medaglia d'oro strepitosa. Il tutto si è deciso all'ultimo respiro, dopo un'attesa estenuante dopo una caduta e lo stop forzato per i lavori sul velodromo teutonico. Nella corsa a punti conclusiva l'azzurra, classe 1997, riesce a ribaltare la situazione andandosi a prendere il giro proprio negli ultimissimi chilometri, quei punti che le sono valsi la medaglia d'oro. Seconda nello scratch iniziale (specialità nella quale si è laureata campionessa del mondo nel 2017), quarta sia nella tempo race che nell'eliminazione, l'azzurra, come detto, è riuscita a beffare le rivali nella quarta ed ultima prova,

