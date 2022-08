Atletica, la semifinale di Marcell Jacobs agli Europei: avversari, corsia e orario di partenza (Di lunedì 15 agosto 2022) Marcell Jacobs si sta preparando per affrontare le semifinali dei 100 metri agli Europei 2022 di Atletica leggera. Il Campione Olimpico è stato inserito nella terza semifinale, scenderà in pista a Monaco (Germania) nella giornata di martedì 16 agosto alle ore 20.19. Ad accedere in finale saranno i primi due di ogni semifinale e i due migliori tempi di ripescaggio. Il velocista lombardo scatterà dalla quarta corsia, forte di un personale di 9.80 (record europeo con cui ha conquistato la medaglia d’oro ai Giochi) e di uno stagionale di 10.04 (a Savona e ai Mondiali). L’azzurro, che aveva dovuto rinunciare alla semifinale iridata a causa di una lesione al grande adduttore destro, è guarito e va a caccia della ... Leggi su oasport (Di lunedì 15 agosto 2022)si sta preparando per affrontare le semifinali dei 100 metri2022 dileggera. Il Campione Olimpico è stato inserito nella terza, scenderà in pista a Monaco (Germania) nella giornata di martedì 16 agosto alle ore 20.19. Ad accedere in finale saranno i primi due di ognie i due migliori tempi di ripescaggio. Il velocista lombardo scatterà dalla quarta, forte di un personale di 9.80 (record europeo con cui ha conquistato la meda d’oro ai Giochi) e di uno stagionale di 10.04 (a Savona e ai Mondiali). L’azzurro, che aveva dovuto rinunciare allairidata a causa di una lesione al grande adduttore destro, è guarito e va a caccia della ...

