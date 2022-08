Addio a Franco Ardoino, il suo Europa era la terza Camera genovese (Di lunedì 15 agosto 2022) Il rosario è fissato martedì 16 agosto, alle 18.30 alle camere mortuarie del San Martino. I funerali si terranno mercoledì 17 agosto alle 11:45 alla Chiesa di Nostra Signora della Consolazione in via XX Settembre Leggi su ilsecoloxix (Di lunedì 15 agosto 2022) Il rosario è fissato martedì 16 agosto, alle 18.30 alle camere mortuarie del San Martino. I funerali si terranno mercoledì 17 agosto alle 11:45 alla Chiesa di Nostra Signora della Consolazione in via XX Settembre

maresca_franco : RT @Corriere: Morto Nicholas Evans, autore del bestseller «L’uomo che sussurrava ai cavalli». Aveva 72 anni - AryelLuccyola : RT @cronacacampania: Lutto in Galleria Mazzini, addio allo storico ristoratore Franco Ardoino - cronacacampania : Lutto in Galleria Mazzini, addio allo storico ristoratore Franco Ardoino - BarlettaLiveIt : Addio a Franco Ferrara. Domani i funerali - AgiaBarbara : RT @genovatoday: Lutto in Galleria Mazzini, addio allo storico ristoratore Franco Ardoino -