Tuchel: «Quando stringi la mano devi guardare negli occhi, Conte non la pensa così» (Di domenica 14 agosto 2022) Le dichiarazioni di Tuchel alla fine di Chelsea-Tottenham 2-2, ovviamente le domande sono sulla rissa tra lui e Conte. «Io penso che Quando ti stringi la mano ti guardi negli occhi. Lui la pensa diversamente. È stato intenso. Era felice Quando ha pareggiato. Si è scaldato un po’. Siamo stati entrambi espulsi? Non era necessario. Ma molte cose non erano necessarie. Un’altra cattiva decisione da parte dell’arbitro.” “Nessun problema per l’ammonizione. Non c’è problema. È emozione. È il calcio. Ora non dobbiamo fare commenti che riscaldino ulteriormente il clima. È la Premier League. Ti piace, ti piace, no? “Se ci rivediamo, ci rivediamo. Se no, no. Non è un problema. È tra una partita di calcio. Sono cose tra uomini, tra rivali. Andiamo ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 14 agosto 2022) Le dichiarazioni dialla fine di Chelsea-Tottenham 2-2, ovviamente le domande sono sulla rissa tra lui e. «Io penso chetilati guardi. Lui ladiversamente. È stato intenso. Era feliceha pareggiato. Si è scaldato un po’. Siamo stati entrambi espulsi? Non era necessario. Ma molte cose non erano necessarie. Un’altra cattiva decisione da parte dell’arbitro.” “Nessun problema per l’ammonizione. Non c’è problema. È emozione. È il calcio. Ora non dobbiamo fare commenti che riscaldino ulteriormente il clima. È la Premier League. Ti piace, ti piace, no? “Se ci rivediamo, ci rivediamo. Se no, no. Non è un problema. È tra una partita di calcio. Sono cose tra uomini, tra rivali. Andiamo ...

p5t0o : RT @scvgliaa: conte vs tuchel è quello che succede quando si incontrano due psicopatici, come mettere nella stessa stanza hannibal lecter e… - napolista : Tuchel: «Quando stringi la mano devi guardare negli occhi, Conte non la pensa così» Dopo la rissa con Conte: «Il c… - saltarvo : @incognivalse ho guardato questo video 10 volte, si vede benissimo che è tuchel che non glj lascia la mano apposta… - Frances07008483 : @pizzigo Partita preparata magistralmente da Tuchel. Conte mi ha sorpreso, cambiando la disposizione dei suoi quand… - il_Terz : RT @scvgliaa: conte vs tuchel è quello che succede quando si incontrano due psicopatici, come mettere nella stessa stanza hannibal lecter e… -