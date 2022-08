“Se n’è andata”. Sport sotto choc, la campionessa è morta a 26 anni (Di domenica 14 agosto 2022) Adèle Milloz, campionessa di sci alpinismo, è morta sul Monte Bianco. Un’altra tragedia in montagna, ma stavolta a perdere la vita è una delle più forti atleti francesi di sci alpinismo. Il suo corpo senza vita è stato trovato venerdì 12 agosto nel pomeriggio insieme a quello di una trentenne francese sua cliente sul versante di Chamonix del Monte Bianco. Ad avvistare i due corpi e lanciare l’allarme sono stati altri alpinisti. Adèle Milloz stava percorrendo il sentiero di Peigne quando si è verificato l’incidente le cui cause sono ancora da accertare. Le due donne stavano affrontando un classico percorso di alpinismo sull’Aiguille du Peigne (3192 metri). I soccorsi sono stati inutili. L’intervento della gendarmeria francese: aperta un’indagine La gendarmeria francese è intervenuta sul posto con un elicottero da Chamonix. Secondo quanto ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 14 agosto 2022) Adèle Milloz,di sci alpinismo, èsul Monte Bianco. Un’altra tragedia in montagna, ma stavolta a perdere la vita è una delle più forti atleti francesi di sci alpinismo. Il suo corpo senza vita è stato trovato venerdì 12 agosto nel pomeriggio insieme a quello di una trentenne francese sua cliente sul versante di Chamonix del Monte Bianco. Ad avvistare i due corpi e lanciare l’allarme sono stati altri alpinisti. Adèle Milloz stava percorrendo il sentiero di Peigne quando si è verificato l’incidente le cui cause sono ancora da accertare. Le due donne stavano affrontando un classico percorso di alpinismo sull’Aiguille du Peigne (3192 metri). I soccorsi sono stati inutili. L’intervento della gendarmeria francese: aperta un’indagine La gendarmeria francese è intervenuta sul posto con un elicottero da Chamonix. Secondo quanto ...

