Rushdie in convalescenza | il figlio | mantiene senso umorismo

infoitcultura : Rushdie in convalescenza, 'ha mantenuto il suo senso dell'umorismo' (dice il figlio) - EdoardoQuaquini : RT @askanews_ita: #Rushdie in convalescenza, “ha mantenuto il suo senso dell’umorismo” (dice il figlio) #Usa - askanews_ita : #Rushdie in convalescenza, “ha mantenuto il suo senso dell’umorismo” (dice il figlio) #Usa -

Agenzia askanews

La famigliasi è detta "estremamente sollevata".è ricoverato in ospedale da venerdì a Erie, in Pennsylvania, sulla sponda del lago che separa gli Stati Uniti dal Canada. Nato nel ...La famigliasi è detta 'estremamente sollevata'.è ricoverato in ospedale da venerdì a Erie, in Pennsylvania, sulla sponda del lago che separa gli Stati Uniti dal Canada. Nato nel ... Rushdie in convalescenza, "ha mantenuto il suo senso dell'umorismo" (dice il figlio) Milano, 14 ago. (askanews) - Salman Rushdie è in grado di parlare, hanno detto suo figlio e il suo agente, due giorni dopo che lo scrittore è ...Milano, 14 ago. (askanews) – Salman Rushdie è in grado di parlare, hanno detto suo figlio e il suo agente, due giorni dopo che lo scrittore è stato pugnalato più volte da un americano di origine liban ...