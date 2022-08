Ponte Morandi 4 anni dopo | la rabbia dei parenti delle vittime | ' Ancora nessuna scusa'

fattoquotidiano : Il crollo del Ponte e i verbali inediti degli ex ministri - Agenzia_Ansa : Alla vigilia del 4/o anniversario del crollo del ponte Morandi a Genova il Comitato dei parenti delle 43 vittime ch… - TgLa7 : Domani, 14 agosto, saranno 4 anni esatti dalla tragedia del Ponte Morandi. Le celebrazioni per ricordare le 43 vitt… - missypippi : RT @fratotolo2: “Nessuno ha mai chiesto scusa” #PonteMorandi #14agosto - calabraducia : RT @CasaLettori: Alle 11 e 36 del #14agosto 2018, mentre un’intensa pioggia percuote Genova, una sezione di oltre 200 metri del ponte Moran… -

- Il processo per il disastro che causò la morte di 43 persone è appena cominciato. Una udienza all'inizio del luglio scorso e subito il rinvio a settembre. L'inchiesta coinvolge 59 imputati a vario ...Grida un dolore che è anzitutto di ognuno dei familiari delle 43 vittime del- a cui La prego di far pervenire tutta la mia immutata vicinanza - , ma che è un dolore anche di tutto il ...Alle 11,36 del 14 agosto 2018 la pila 9 del “Ponte di Brooklyn” dei genovesi cedette portando giù con sé, in un volo di 250 metri, 43 vittime e tonnellate di cemento e acciaio ...Si sono aperte sabato sera a Genova, con un concerto alla Radura della Memoria sotto il Ponte di Renzo Piano, le celebrazioni per ricordare le 43 vittime del crollo del Ponte Morandi, avvenuta il 14 a ...