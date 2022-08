Piero Angela morto a 93 anni. L?addio: «Ho fatto la mia parte, ora tocca a voi» (Di domenica 14 agosto 2022) «Buon viaggio, papà». Attraverso il tweet postato dal figlio ed erede professionale Alberto Angela, l?Italia ha scoperto ieri mattina che Piero Angela se n?era andato.... Leggi su ilmattino (Di domenica 14 agosto 2022) «Buon viaggio, papà». Attraverso il tweet postato dal figlio ed erede professionale Alberto, l?Italia ha scoperto ieri mattina chese n?era andato....

SuperQuarkRai : “Cari amici, mi spiace non essere più con voi dopo 70 anni assieme” Leggi la lettera di #PieroAngela?? - rtl1025 : ?? È morto Piero Angela. Il conduttore e divulgatore aveva 93 anni. Ad annunciarne la scomparsa il figlio Alberto, i… - RaiCultura : Addio a Piero Angela. Divulgatore scientifico, giornalista e conduttore televisivo. Ci ha lasciato a 93 anni. - localpol : RT @Daniela60305637: Se n'è andato Piero Angela! Grande signore, nonché primo divulgatore della scienza in TV. SCIENZA in cui lui credeva p… - _glam_amour_ : Carissimi tutti, -