Motocross | GP Finlandia 2022 | Geerts vince gara-1 davanti a Vialle e si avvicina al titolo in MX2

Jago Geerts si impone nella prima manche del Gran Premio di Finlandia 2022 e fa un passo avanti quasi decisivo verso il titolo iridato nella classe MX2. Il belga della Yamaha ha vinto gara-1 sulla sabbia di Hyvinkää proprio davanti al rivale Tom Vialle, allungando così a +26 nel Mondiale quando mancano cinque run al termine della stagione. Il francese della KTM non è riuscito ad attaccare il leader del campionato, dovendosi accontentare della piazza d'onore con 13? di gap dal vincitore, mentre il podio è stato completato in terza posizione dall'olandese dell'Husqvarna Kay de Wolf. Quarto posto per l'altra Husqvarna del neerlandese Roan Van de Moosdijk davanti alla Yamaha del francese Thibault Benistant e alla Kawasaki del norvegese Kevin Horgmo.

