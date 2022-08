Milan sui social – Theo Hernandez: “Bella partita e gol” (Di domenica 14 agosto 2022) Theo Hernandez ha segnato il primo gol del Milan in questa stagione. Dopo la partita ha esultato su Instagram con foto e commento. Leggi su pianetamilan (Di domenica 14 agosto 2022)ha segnato il primo gol delin questa stagione. Dopo laha esultato su Instagram con foto e commento.

Gazzetta_it : Come cambia Rebic: da dottor diesel a mister sprint. E quel 'godo' sui social... - cataldi_marco : @BobOfMeddle @top57cl @martina5511 @DAZN_IT Ragazzi un conto è ragionare sui disservizi di Dazn e dei giornalisti d… - Filippo26605675 : @AlexMuccini Cristante Ciabattata deviata da fuori: domani sui giornali 'milan beffato' - AlbertMotta82 : RT @AConan_Doyle: La linea Milan sui giovani non ammette deroghe Come per Kaio Jorge anche l'arrivo di Tommaso Mancini è stato bloccato da… - PianetaMilan : .@acmilan sui social - @RafaeLeao7: 'Era #importante iniziare con una vittoria' #ACMilan #Milan #SempreMilan -