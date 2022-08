Meteo Toscana, allerta gialla per Ferragosto in tutta la regione - Meteo - lanazione.it (Di domenica 14 agosto 2022) Domenica sera e nella notte interessate le province di Massa Carrara, Lucca, Pisa e Livorno; lunedì pomeriggio Firenze, Prato, Pistoia e ... Leggi su lanazione (Di domenica 14 agosto 2022) Domenica sera e nella notte interessate le province di Massa Carrara, Lucca, Pisa e Livorno; lunedì pomeriggio Firenze, Prato, Pistoia e ...

DPCgov : ???? #allertaGIALLA meteo-idro, domenica #7agosto, in sette regioni ????? Ancora piogge e temporali al Nord e sulla T… - Allerta_Meteo : #AllertaMeteo per domani Lunedì 15/08/2022 ?? #AllertaGialla in Lazio, Liguria, Marche, Toscana, Umbria Bollettino d… - venti4ore : Meteo Toscana, allerta gialla per Ferragosto in tutta la regione LA NAZIONE - toscanamedianew : Ufficiale, Ferragosto in Toscana fra temporali e colpi di vento - Nazione_Firenze : RT @qn_lanazione: Meteo Toscana, allerta gialla per Ferragosto in tutta la regione #allertameteoTOS -