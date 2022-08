Juve | senti Galtier | 'Paredes ha molte richieste | non so cosa può succedere'

Aurix957 : @JPeppp Vuol dire che non era fatto per la Juve se senti la pressione - RosarioCutuli7 : Juve, senti ten Hag: 'Ci servono nuovi giocatori, li convinceremo'? - infoitsport : Juve, senti Dionisi: “Siamo sfavoriti ma ce la metteremo tutta” - Vittoriog82 : RT @ilbianconerocom: Juve, senti ten Hag: 'Ci servono nuovi giocatori, li convinceremo' - ilbianconerocom : Juve, senti ten Hag: 'Ci servono nuovi giocatori, li convinceremo' -

TUTTO mercato WEB

Prese pure gol, il Torino perse col Lanerossi Vicenza ma lui sentì aria di casa: 'Sono un vero cuore Toro, cresciuto in una città dove i padroni tifano'. Poi se ne andò alla Juniorcasale, salì ...È bello giocare con lui' È il momento giusto per la tua carriera arrivare in un grande club come lache questo può essere il passaggio decisivo 'Sì, certo, ho dato tutto e ho lavorato ... Juve, senti Deschamps: "Pogba La sua presenza al Mondiale ad ora non è in discussione" L'allenatore della Sampdoria, Giampaolo, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della sfida persa contro il Milan, dove ha rilasciato anche delle dichia ...Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex Milan Rivera ha parlato dell'allenatore della Juve Massimiliano Allegri ...