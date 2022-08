Gianluca Grignani | notte di pura follia | “E che ca**o!” | Superato ogni limite VIDEO

AllMusicItalia : Data sold out per Gianluca Grignani a Viareggio. Il cantautore, causa problemi alla strumentazione, deve interrompe… - rockolpoprock : Gianluca Grignani, il suo pubblico e 'La mia storia tra le dita' - Coccolindo : mi sono svegliata stra sollevata che fosse solo un sogno perché avevo ucciso Gianluca Grignani e non sapevo dove nascondere il corpo - radiocalabriafm : GIANLUCA GRIGNANI - LA MIA STORIA TRA LE DITA - SM__it : Gianluca #Grignani live a Viareggio - @veryinutil -

Ieri serasi è esibito al Beach Stadium Matteo Valenti di Viareggio. Purtroppo la data del suo tour estivo nella cittadina toscana non è stata delle più semplici. Sono sorti alcuni problemi ..., dopo un lungo periodo di pausa, è tornato alla musica tra concerti ed eventi. Ieri, in concerto a Viareggio, così come documenta Very Inutil People , il musicista ha discusso con ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...Gianluca Grignani discute con la band in concerto a Viareggio lascia il palcoscenico (due volte), ecco il video dell'evento live.