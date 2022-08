Firenze | il cane Batman scopre droga nel parco Un 21enne si tuffa nell' Arno per sfuggire al controllo

venti4ore : Firenze, il cane Batman scopre droga nel parco. Un 21enne si tuffa nell’Arno per sfuggire al… - Nazione_Firenze : RT @qn_lanazione: La padrona è morta, il cane Rick la veglia da giorni #Firenze - qn_lanazione : La padrona è morta, il cane Rick la veglia da giorni #Firenze - Merrima40257784 : @Giulio_Firenze Quando smetterete di votare a cazzo di cane. - Tiziana99296006 : @Walter68373989 @GregoriaSamsa3 @EnricoLetta @matteorenzi ?????????? Boh non vedo il nesso ma intanto ormai va di m… -

, Batman colpisce ancora. Il famosodel nucleo cinofili dei carabinieri è riuscito a individuare, all'interno del Parco delle Cascine, oltre 250 grammi di droga . Spaccio senza vergogna: ...Grazie al fiuto delBatman, i carabinieri hanno trovato uno spacciatore a. Il pusher 21enne però per sfuggire ai controlli si è gettato in Arno e ha tentato la traversata. Alla fine, però, è stato fermato e ...Firenze, Batman colpisce ancora. Il famoso cane del nucleo cinofili dei carabinieri è riuscito a individuare, all'interno del Parco delle Cascine, oltre 250 grammi ...Grazie al fiuto del cane Batman, i carabinieri hanno trovato uno spacciatore a Firenze. Il pusher 21enne però per sfuggire ai controlli si è gettato in ...