Europei: Italia, argento e bronzo nel doppio pesi leggeri maschile e femminile (Di domenica 14 agosto 2022) argento per il doppio pesi leggeri di Stefano Oppo e Pietro Ruta. Gli azzurri hanno fatto il ritmo nei primi 500 metri prima di lasciare la testa all'equipaggio irlandese che ha cambiato passo fino al ... Leggi su gazzetta (Di domenica 14 agosto 2022)per ildi Stefano Oppo e Pietro Ruta. Gli azzurri hanno fatto il ritmo nei primi 500 metri prima di lasciare la testa all'equipaggio irlandese che ha cambiato passo fino al ...

Eurosport_IT : ????? Europei Ginnastica Artistica, medaglie Italia ???? ?? Asia D'Amato (all-around) ?? Martina Maggio (all-around) ??… - Agenzia_Ansa : Europei di nuoto, l'Italia vince la quinta medaglia d'oro di oggi: dopo quelle di Minisini, Panziera, Ceccon e Mart… - Azione_it : Tenere il simbolo di un partito fascista come l'Msi in quello di Fratelli d'Italia è un grave errore che condannere… - AlbanelloChiara : RT @secesecs: COSA CAZZ0 STIAMO FACENDO IN QUESTI EUROPEI. COSA STIAMO FACENDOOOO. LA RANA EUROPA, MASCHILE E FEMMINILE, HA SOLO UN NOME ED… - a_medici : RT @Azione_it: Tenere il simbolo di un partito fascista come l'Msi in quello di Fratelli d'Italia è un grave errore che condannerebbe un Pa… -