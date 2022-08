Chilometri di coda per statale chiusa per frana nel Lecchese (Di domenica 14 agosto 2022) Gravi problemi di viabilità con code di diversi Chilometri in questa vigilia di ferragosto a Lecco per la chiusura forzata della superstrada 36 Milano - Lecco - Valtellina, all'altezza del km 56,000 ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 14 agosto 2022) Gravi problemi di viabilità con code di diversiin questa vigilia di ferragosto a Lecco per la chiusura forzata della superstrada 36 Milano - Lecco - Valtellina, all'altezza del km 56,000 ...

dariomasiero : RT @Ticinonline: Una domenica in coda #traffico #sangottardo #ticino - Ticinonline : Una domenica in coda #traffico #sangottardo #ticino - iconanews : Chilometri di coda per statale chiusa per frana nel Lecchese - Giorno_Lecco : Frana sulla Statale 36, chilometri di coda. La rabbia (e le dritte) sui social - infoitinterno : Frana sulla Statale 36, chilometri di coda. La rabbia (e le dritte) sui social -