Chi è in realtà Genoveva Salmeron? Curiosità su Clara Garrido (Di domenica 14 agosto 2022) Genoveva Salmeron ha preso il posto di Cayetana Sotelo Ruz come cattiva della telenovela Una Vita. Ad interpretarla è Clara Garrido, nata a Madrid nel 1993 e che fin da bambina ha dimostrato di avere grandi doti artistiche. Dopo aver iniziato gli studi di Comunicazione Audiovisiva ottiene una parte nella serie televisiva Il Principe – Un amore impossibile. Dopo questo debutto, ottiene diverse parti nelle varie serie spagnole, ma poi le viene proposto il personaggio di Genoveva e la sua carriera così decolla. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Che fine ha fatto Cayetana Sotelo Ruz di Una Vita? Curiosità su Sara Miquel Vediamo che cos’è successo alla protagonista assoluta delle prime stagioni della telenovela spagnola ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 14 agosto 2022)ha preso il posto di Cayetana Sotelo Ruz come cattiva della telenovela Una Vita. Ad interpretarla è, nata a Madrid nel 1993 e che fin da bambina ha dimostrato di avere grandi doti artistiche. Dopo aver iniziato gli studi di Comunicazione Audiovisiva ottiene una parte nella serie televisiva Il Principe – Un amore impossibile. Dopo questo debutto, ottiene diverse parti nelle varie serie spagnole, ma poi le viene proposto il personaggio die la sua carriera così decolla. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Che fine ha fatto Cayetana Sotelo Ruz di Una Vita?su Sara Miquel Vediamo che cos’è successo alla protagonista assoluta delle prime stagioni della telenovela spagnola ...

borghi_claudio : @TruleeIy @delfavero_d In realtà il voto è semplicissimo e la maggior parte faranno solo la loro brava X sul simbol… - rEaRxvIeW_ : non capisco in realtà cosa mi spinga a dire queste cosa qua sopra nel senso, a chi frega qualcosa? a nessuno, quind… - namvxreflection : @_armystayharrie ovvio, infatti capisco perfettamente chi dice “vorrei averli seguiti da prima” e non c’è nulla di… - Stefanoeltorito : @miridesant @Be___ReaL__ @hidekitojo1234 Il paragone illustra l'idiozia di chi si aggrappa a dettagli fuori contest… - PNeculau : @FrancescaTaveri poi magari ti capita di vedere una persona che pensi di conoscere da dietro, fermarla e renderti c… -