Arctic Race of Norway 2022: capolavoro di Leknessund, attacca da lontano e vince tappa e classifica generale. Conci chiude terzo (Di domenica 14 agosto 2022) Che finale per la corsa più a nord della terra. Il vincitore della Arctic Race of Norway è il padrone di casa Andreas Leknessund che si rende protagonista di un vero e proprio capolavoro, attaccando da lontanissimo fino a conquistare il bottino pieno. Percorso molto mosso, da classica, per la tappa odierna con traguardo a Trondheim. Il corridore della DSM, lontano 36” dal leader della corsa Victor Lafay, tenta l’attacco a 100 km dalla fine insieme all’azzurro Alessandro Verre ed al francese Fabien Grellier. Nell’intervista post-gara il 23enne Leknessund ha poi affermato che nei suoi piani non c’era assolutamente il ribaltone nella classifica generale, bensì voleva “godersi un giro da solo in mezzo alla ... Leggi su oasport (Di domenica 14 agosto 2022) Che finale per la corsa più a nord della terra. Il vincitore dellaofè il padrone di casa Andreasche si rende protagonista di un vero e propriondo da lontanissimo fino a conquistare il bottino pieno. Percorso molto mosso, da classica, per laodierna con traguardo a Trondheim. Il corridore della DSM,36” dal leader della corsa Victor Lafay, tenta l’attacco a 100 km dalla fine insieme all’azzurro Alessandro Verre ed al francese Fabien Grellier. Nell’intervista post-gara il 23enneha poi affermato che nei suoi piani non c’era assolutamente il ribaltone nella, bensì voleva “godersi un giro da solo in mezzo alla ...

