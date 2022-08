Viabilità Roma Regione Lazio del 13-08-2022 ore 19:30 (Di sabato 13 agosto 2022) Viabilità DEL 13 AGOSTO 2022 ORE 19.20 FLAVIA DONDOLINI BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IN APERTURA IL TRATTO URBANO DELLA A24. CHIUSA PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE, L’USCITA DI VIA TOGLIATTI. CONSIGLIATO LO SVINCOLO DI VIA FIORENTINI. SEMPRE PER UN INCIDENTE CODE SULLA VIA PONTINA TRA POMEZIA E CINQUE PODERI NELLE GIORNATE DI DOMANI E DOPODOMANI, 14 E 15 AGOSTO, ATTIVA LA PEDONALIZZAZIONE SU VIA DEI FORI IMPERIALI CON DEVIAZIONE DELLE LINEE BUS DI ZONA E A PROPOSITO DI TRASPORTO PUBBLICO SULLA FERROVIA METRomaRE NELLE GIORNATE DAL 22 AL 26 AGOSTO E DAL 29 FINO AL 2 SETTEMBRE, SONO ATTIVI I LAVORI DIURNI. IL SERVIZIO RESTA QUINDI REGOLARE SULL’INTERA TRATTA DAL 5 SETTEMBRE I LAVORI RIPRENDERANNO IN FASCIA NOTTURNA NELLA TRATTA COLOMBO ... Leggi su romadailynews (Di sabato 13 agosto 2022)DEL 13 AGOSTOORE 19.20 FLAVIA DONDOLINI BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA IL TRATTO URBANO DELLA A24. CHIUSA PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE, L’USCITA DI VIA TOGLIATTI. CONSIGLIATO LO SVINCOLO DI VIA FIORENTINI. SEMPRE PER UN INCIDENTE CODE SULLA VIA PONTINA TRA POMEZIA E CINQUE PODERI NELLE GIORNATE DI DOMANI E DOPODOMANI, 14 E 15 AGOSTO, ATTIVA LA PEDONALIZZAZIONE SU VIA DEI FORI IMPERIALI CON DEVIAZIONE DELLE LINEE BUS DI ZONA E A PROPOSITO DI TRASPORTO PUBBLICO SULLA FERROVIA METRE NELLE GIORNATE DAL 22 AL 26 AGOSTO E DAL 29 FINO AL 2 SETTEMBRE, SONO ATTIVI I LAVORI DIURNI. IL SERVIZIO RESTA QUINDI REGOLARE SULL’INTERA TRATTA DAL 5 SETTEMBRE I LAVORI RIPRENDERANNO IN FASCIA NOTTURNA NELLA TRATTA COLOMBO ...

