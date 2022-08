Usa: Letta, 'sconvolto da aggressione a Rushdie, l'odio non vincerà mai' (Di sabato 13 agosto 2022) Milano, 13 ago. (Adnkronos) - ''Preghiamo per la guarigione del coraggioso Salman Rushdie. Sono profondamente sconvolto dalla brutale aggressione a Chautauqua. L'odio non vincerà mai''. Così su Twitter il segretario del Partito democratico Enrico Letta. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 13 agosto 2022) Milano, 13 ago. (Adnkronos) - ''Preghiamo per la guarigione del coraggioso Salman. Sono profondamentedalla brutalea Chautauqua. L'nonmai''. Così su Twitter il segretario del Partito democratico Enrico

