Ultime Notizie Roma del 13-08-2022 ore 13:10 (Di sabato 13 agosto 2022) Romadailynews radiogiornale Ben ritrovati raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Ciao marash di è stato accoltellato ieri venerdì 12 agosto un festival letterario nello stato di New York secondo le Ultime Notizie sulla sua salute lo scrittore Rischia di perdere un occhio dopo il trasporto V elicottero ospedale è stato sottoposto a un lungo intervento chirurgico e ora attaccato al respiratore Con gravi danni al braccio e al fegato le elezioni politiche duro scontro tra partiti con le parole di Silvio Berlusconi sul presidenzialismo e sulle dimissioni di Mattarella in caso di riforma approvata per andare all’elezione diretta di un capo dello Stato aveva precisato lo stesso leader di forza il PD con Letta ha risposto Questa è la dimostrazione che la deve essere pericolosa per il paese Ignazio La Russa frena ... Leggi su romadailynews (Di sabato 13 agosto 2022)dailynews radiogiornale Ben ritrovati raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Ciao marash di è stato accoltellato ieri venerdì 12 agosto un festival letterario nello stato di New York secondo lesulla sua salute lo scrittore Rischia di perdere un occhio dopo il trasporto V elicottero ospedale è stato sottoposto a un lungo intervento chirurgico e ora attaccato al respiratore Con gravi danni al braccio e al fegato le elezioni politiche duro scontro tra partiti con le parole di Silvio Berlusconi sul presidenzialismo e sulle dimissioni di Mattarella in caso di riforma approvata per andare all’elezione diretta di un capo dello Stato aveva precisato lo stesso leader di forza il PD con Letta ha risposto Questa è la dimostrazione che la deve essere pericolosa per il paese Ignazio La Russa frena ...

sole24ore : ??La #nave, autorizzata a partire dal porto di Chornomorsk in #Ucraina con un carico di 15mila tonnellate di #mais,… - Agenzia_Ansa : Meteo: weekend con ultime piogge, da martedì nuova ondata caldo. È la sesta dal 10 maggio. Da Ferragosto l'anticic… - Agenzia_Ansa : Gli aerei e le navi da guerra cinesi hanno attraversato la 'linea mediana' dello Stretto di Taiwan nel secondo gior… - junews24com : Depay Juve (Guardian): il West Ham entra in corsa per l'attaccante. ULTIME - - zazoomblog : Ultime Notizie – Piero Angela da Mattarella a Fazio: il cordoglio per la scomparsa - #Ultime #Notizie #Piero… -