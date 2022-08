Truffa dello specchietto, finge un incidente e raggira un anziano: ‘Dammi 200 euro’ (Di sabato 13 agosto 2022) Cambiano i posti, ma non il modus operandi perché la Truffa dello specchietto è ormai nota. Nonostante questo, però, c’è chi ancora punta gli anziani, ingenui e inconsapevoli, e riesce a raggirarli. Proprio come è successo a Minturno, dove un uomo ha prima simulato un incidente, poi ha chiesto alla vittima di turno, un 84enne del posto, ben 200 euro per i danni (inesistenti) che la sua auto aveva riportato nell’impatto. La Truffa dello specchietto a Minturno Prima ha finto un incidente, un banale sinistro stradale, poi è riuscito a convincere la vittima, un 84enne di Minturno, di aver subito un danno alla carrozzeria dell’auto per quella manovra scorretta. Che, in realtà, non c’era mai stata. E così è riuscito a ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 13 agosto 2022) Cambiano i posti, ma non il modus operandi perché laè ormai nota. Nonostante questo, però, c’è chi ancora punta gli anziani, ingenui e inconsapevoli, e riesce arli. Proprio come è successo a Minturno, dove un uomo ha prima simulato un, poi ha chiesto alla vittima di turno, un 84enne del posto, ben 200 euro per i danni (inesistenti) che la sua auto aveva riportato nell’impatto. Laa Minturno Prima ha finto un, un banale sinistro stradale, poi è riuscito a convincere la vittima, un 84enne di Minturno, di aver subito un danno alla carrozzeria dell’auto per quella manovra scorretta. Che, in realtà, non c’era mai stata. E così è riuscito a ...

