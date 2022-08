Totti-Ilary non è come sembra, il tradimento sarebbe partito dalla Blasi: spunta un nuovo retroscena (Di sabato 13 agosto 2022) Tra Totti e Ilary la prima a tradire è stata la Blasi? Nuove indiscrezioni, rumor e retroscena sull’argomento più chiacchierato degli ultimi mesi: Totti e Ilary. Sì perché ci sarebbero delle novità dal punto di vista cronologico su quanto accaduto tra i due e i presunti tradimenti che ci sono stati. Abbiamo parlato di Noemi L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di sabato 13 agosto 2022) Trala prima a tradire è stata la? Nuove indiscrezioni, rumor esull’argomento più chiacchierato degli ultimi mesi:. Sì perché ciro delle novità dal punto di vista cronologico su quanto accaduto tra i due e i presunti tradimenti che ci sono stati. Abbiamo parlato di Noemi L'articolo proviene da Novella 2000.

