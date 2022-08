‘Talenti vari’, nel cartellone di Città Spettacolo anche Lil Phiro (Di sabato 13 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Lil Phiro, al secolo Marcello Lepore, si esibirà martedì 30 agosto in piazza Arechi II in occasione dell’appuntamento ‘Talenti vari’ inserito nel cartellone della 43esima edizione di Benevento Città Spettacolo. Un importante traguardo per il giovane artista sannita, classe 2001, che negli ultimi anni ha pubblicato brani che trattano tematiche inerenti la vita di strada, mostrandola agli occhi sconosciuti delle persone, come le giovani vite impiegate nel sistema camorristico, ma anche la violenza e l’uso di sostanze stupefacenti. Nonostante la giovane età, Lil nelle sue canzoni mostra tutta la sua sensibilità nei confronti di tematiche delicate e importanti come queste, coinvolgendo e collaborando anche con ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 13 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Lil, al secolo Marcello Lepore, si esibirà martedì 30 agosto in piazza Arechi II in occasione dell’appuntamentoinserito neldella 43esima edizione di Benevento. Un importante traguardo per il giovane artista sannita, classe 2001, che negli ultimi anni ha pubblicato brani che trattano tematiche inerenti la vita di strada, mostrandola agli occhi sconosciuti delle persone, come le giovani vite impiegate nel sistema camorristico, mala violenza e l’uso di sostanze stupefacenti. Nonostante la giovane età, Lil nelle sue canzoni mostra tutta la sua sensibilità nei confronti di tematiche delicate e importanti come queste, coinvolgendo e collaborandocon ...

