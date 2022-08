Saint Etienne, interesse per Touzghar e Bouchouari (Di sabato 13 agosto 2022) Come riportato da L'Equipe, il Saint Etienne sarebbe interessato all'acquisto di Bouchouari del Roda e di Touzghar del Troyes. Leggi su calciomercato (Di sabato 13 agosto 2022) Come riportato da L'Equipe, ilsarebbe interessato all'acquisto didel Roda e didel Troyes.

neon_reprise : 1980s: saint-lunaire dimanche matin ??? di étienne daho o amore disperato ????? di nada; 1970s: dreaming ?? dei blondi… - LemHombre : @SimosTwittt @paki99999 @PandArancio Ne ha 9 e il record è di PSG e Saint Etienne con 10. Diciamo che in Francia è… - PierangeloFlor1 : Tra l’altro ne sta uscendo anche un altro, non del loro livello a mio parere, però comunque molto interessante come… - PierangeloFlor1 : @FredtheFake @gattusismo__ Il ragazzo io lo seguo dai tempi del Saint-Etienne, l’impressione che mi ha fatto lui, p… - PierangeloFlor1 : @gattusismo__ Ma già al Saint-Etienne si vedeva che non era come tutti gli altri, di fatti non avremmo mai offerto… -