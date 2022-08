Puglia, 62 euro per una granita e 3 caffè: quando minaccia di denunciare il prezzo viene dimezzato (Di sabato 13 agosto 2022) L’ultimo scontrino da incubo arriva da Ostuni, in provincia di Brindisi in Puglia. Ma dopo aver minacciato di denunciare, il prezzo è stato ridimensionato. Anche la bellissima Puglia – meta turistica di molti italiani e stranieri – non fa eccezione quando si tratta di scontrini da incubo. Se a Positano per due caffè si possono pagare quasi 50 euro, a Ostuni – Brindisi – si paga a peso d’oro pure il ghiaccio delle granite. ANSA/Stefano Ambu/archivioUn gruppetto di amici si sono trovati davanti ad uno scontrino di ben 62 euro dopo aver consumato una granita, tre caffè e tre toniche. Uno del gruppo ha denunciato tutto sui social raccontando anche il curioso comportamento del titolare ... Leggi su formatonews (Di sabato 13 agosto 2022) L’ultimo scontrino da incubo arriva da Ostuni, in provincia di Brindisi in. Ma dopo averto di, ilè stato ridimensionato. Anche la bellissima– meta turistica di molti italiani e stranieri – non fa eccezionesi tratta di scontrini da incubo. Se a Positano per duesi possono pagare quasi 50, a Ostuni – Brindisi – si paga a peso d’oro pure il ghiaccio delle granite. ANSA/Stefano Ambu/archivioUn gruppetto di amici si sono trovati davanti ad uno scontrino di ben 62dopo aver consumato una, tree tre toniche. Uno del gruppo ha denunciato tutto sui social raccontando anche il curioso comportamento del titolare ...

