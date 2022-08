Protezione civile, in Campania allerta meteo in vigore: Prestare attenzione (Di sabato 13 agosto 2022) La Protezione civile della Regione Campania comunica che, a seguito di un problema tecnico, in fase di accertamento, del sistema che gestisce il flusso dei dati e delle comunicazioni inerenti all’allertamento regionale per il rischio idrogeologico e idraulico, non sarà possibile l’invio delle comunicazioni previste (bollettini meteo, suscettività incendi boschivi, avvisi e superamenti di soglia), per il tempo necessario al completo ripristino del sistema. In considerazione dello stato di allerta gialla per criticità idrogeologica per temporali, in vigore dalle 12.00 alle 24.00 di oggi sabato 13 agosto 2022, si raccomanda di attenersi all’avviso diramato ieri dalla Sala operativa regionale e si invitano tutti i Comuni e gli enti interessati alla massima vigilanza ... Leggi su ildenaro (Di sabato 13 agosto 2022) Ladella Regionecomunica che, a seguito di un problema tecnico, in fase di accertamento, del sistema che gestisce il flusso dei dati e delle comunicazioni inerenti all’mento regionale per il rischio idrogeologico e idraulico, non sarà possibile l’invio delle comunicazioni previste (bollettini, suscettività incendi boschivi, avvisi e superamenti di soglia), per il tempo necessario al completo ripristino del sistema. In considerazione dello stato digialla per criticità idrogeologica per temporali, indalle 12.00 alle 24.00 di oggi sabato 13 agosto 2022, si raccomanda di attenersi all’avviso diramato ieri dalla Sala operativa regionale e si invitano tutti i Comuni e gli enti interessati alla massima vigilanza ...

JanezLenarcic : Abbiamo mobilitato altri 2 aerei dalla riserva #rescEU in Italia per aiutare la Francia ????. Ringrazio l'Italia ????… - Mov5Stelle : Durante la pandemia il centrodestra ha votato continuamente contro la proroga dell'emergenza, necessaria per contin… - enpaonlus : Incendio minaccia il canile di Muratella a Roma: cani e gatti al sicuro grazie all’impegno di @vigilidelfuoco? e Vo… - ANSACampania : Maltempo: Protezione civile Campania, prestare attenzione - SpinelliIvano : @T_tizia @Resistenza1967 Protezione civile ? In caso di emergenza funzionava meglio l'esercito Professionisti Genio E costavano meno -