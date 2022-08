Paraciclismo, Mondiali 2022: bronzo per Eleonora Mele nella cronometro C5, argento nel Team Relay (Di sabato 13 agosto 2022) In occasione della seconda giornata dei Mondiali di Paraciclismo 2022 in corso di svolgimento a Baie-Comeau, in Canada, sono arrivate altre due medaglie per la Nazionale Italiana (un bronzo e un argento) facendo lievitare a dodici il numero totale di medaglie sinora conquistate dagli azzurri. Infatti, il medagliere sorride e non poco in questo momento agli azzurri protagonisti di questo Campionato del Mondo grazie ai 4 ori, 4 argenti e 4 bronzi collezionati dalla nostra Nazionale. La giornata è iniziata subito nel migliore dei modi per merito di Eleonora Mele, resasi protagonista di una splendida prestazione nella cronometro C5 al termine della quale si è classificata al terzo posto (30’02?27), guadagnandosi così la medaglia di ... Leggi su oasport (Di sabato 13 agosto 2022) In occasione della seconda giornata deidiin corso di svolgimento a Baie-Comeau, in Canada, sono arrivate altre due medaglie per la Nazionale Italiana (une un) facendo lievitare a dodici il numero totale di medaglie sinora conquistate dagli azzurri. Infatti, il medagliere sorride e non poco in questo momento agli azzurri protagonisti di questo Campionato del Mondo grazie ai 4 ori, 4 argenti e 4 bronzi collezionati dalla nostra Nazionale. La giornata è iniziata subito nel migliore dei modi per merito di, resasi protagonista di una splendida prestazioneC5 al termine della quale si è classificata al terzo posto (30’02?27), guadagnandosi così la medaglia di ...

