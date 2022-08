Nucleare: Iran, nostro progresso non è legato ad accordo (Di sabato 13 agosto 2022) Il presidente Iraniano Ebrahim Raisi ha affermato che il progresso dell'Iran non è legato al rilancio dell'accordo sul Nucleare noto come Jcpoa. "Non legheremo il progresso del Paese e la risoluzione ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 13 agosto 2022) Il presidenteiano Ebrahim Raisi ha affermato che ildell'non èal rilancio dell'sulnoto come Jcpoa. "Non legheremo ildel Paese e la risoluzione ...

