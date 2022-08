(Di sabato 13 agosto 2022) I massiccimilitari dell'al governo di Kiev, del valore di miliardi di dollari, non ostacoleranno "l'militare" della Russia in Ucraina: lo ha detto alla Tass il ...

CatelliRossella : Mosca, aiuti Occidente non fermeranno 'operazione speciale' - Europa - ANSA - disinformate_it : 'Sanzioni a Mosca e aiuti a Kyiv, la ricetta per evitare la guerra lunga' - Il Foglio Quotidiano - TuttoQuaNews : RT @ilfoglio_it: Oleksii Makeiev, inviato speciale ucraino, dice che ha fiducia negli alleati e nell'Italia e spiega su quali punti bisogna… - Kalmha : RT @ilfoglio_it: Oleksii Makeiev, inviato speciale ucraino, dice che ha fiducia negli alleati e nell'Italia e spiega su quali punti bisogna… - FrancescoLopane : RT @ilfoglio_it: Oleksii Makeiev, inviato speciale ucraino, dice che ha fiducia negli alleati e nell'Italia e spiega su quali punti bisogna… -

Agenzia ANSA

Le iniezioni multimiliardarie dimilitari per l'Ucraina non hanno un impatto sostanziale sul ritmo della nostra operazione speciale. I suoi obiettivi e compiti saranno realizzati", ha affermato ...Grazie aglimilitari degli Usa, l'Ucraina rallenta fino a fermare l'avanzata russa nel Dombass, anche seminimizza. Si tratta dell'azione militare più importante contro la presenza dell'... Mosca, aiuti Occidente non fermeranno 'operazione speciale' - Ultima Ora I massicci aiuti militari dell'Occidente al governo di Kiev, del valore di miliardi di dollari, non ostacoleranno "l'operazione militare speciale" della Russia in Ucraina: lo ha detto alla Tass il dir ...le richieste della Germania di iniziare a imporre una tassa sulla crescita dei profitti, ad esempio alle compagnie petrolifere, Scholz ha appoggiato le raccomandazioni di Lindner.