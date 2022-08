Grecia sorvegliata speciale solo per un'altra settimana (Di sabato 13 agosto 2022) Anche l'ultima conferma formale e' arrivata: tra una settimana, dal 20 agosto, la Grecia uscira' dal regime di sorveglianza rafforzata Ue a cui e' sottoposta dal salvataggio del 2010. I commissari ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 13 agosto 2022) Anche l'ultima conferma formale e' arrivata: tra una, dal 20 agosto, lauscira' dal regime di sorveglianza rafforzata Ue a cui e' sottoposta dal salvataggio del 2010. I commissari ...

fisco24_info : Grecia sorvegliata speciale solo per un'altra settimana: Dal 20 agosto via dal regime di sorveglianza rafforzata Ue - iconanews : Grecia sorvegliata speciale solo per un'altra settimana -