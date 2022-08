Grande Fratello, ecco che fine hanno fatto 16 protagonisti del reality di cui si sono perse le tracce (Di sabato 13 agosto 2022) Era il 14 settembre 2000 quando Daria Bignardi aprì le porte di quella che diventerà la Casa più amata, discussa, odiata, seguita e spiata d’Italia. Era una sera in cui l’aria andava rinfrescandosi, l’estate giungeva al termine e 5 452 000 telespettatori seduti sul divano erano pronti a gustarsi la prima puntata del Grande Fratello. Da quel giorno la televisione italiana segnò un punto di non ritorno. Che si possa amare o odiare, che si possa apprezzare o criticare per i suoi contenuti definiti trash, il Grande Fratello cambiò il modo di vedere ma anche di fare televisione. Goodbye varietà, welcome reality show. Negli ultimi 22 anni sulla scia del Gf sono stati trasmessi i più svariati reality, alcuni finiti presto nel dimenticatoio, altri continuano a registrare ... Leggi su isaechia (Di sabato 13 agosto 2022) Era il 14 settembre 2000 quando Daria Bignardi aprì le porte di quella che diventerà la Casa più amata, discussa, odiata, seguita e spiata d’Italia. Era una sera in cui l’aria andava rinfrescandosi, l’estate giungeva al termine e 5 452 000 telespettatori seduti sul divano erano pronti a gustarsi la prima puntata del. Da quel giorno la televisione italiana segnò un punto di non ritorno. Che si possa amare o odiare, che si possa apprezzare o criticare per i suoi contenuti definiti trash, ilcambiò il modo di vedere ma anche di fare televisione. Goodbye varietà, welcomeshow. Negli ultimi 22 anni sulla scia del Gfstati trasmessi i più svariati, alcuni finiti presto nel dimenticatoio, altri continuano a registrare ...

